Pillon vuole stanziare 2 milioni di euro per impedire il riconoscimento dei figli di chi va all’estero per la maternità surrogata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci aveva già provato nel 2019, con il disegno di legge “Disposizioni contro il turismo riproduttivo” presentato a Palazzo Madama con l’obiettivo di porre fine alla pratica della maternità surrogata. Simone Pillon, senatore della Lega, aveva stilato un testo, composto da tre articoli, che prevedeva la reclusione da tre a sei anni e una multa fino a un milione di euro per “chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”. Questo per tradurre in legge le sue convinzioni sulla famiglia tradizionale e sulla pratica di quello che lui chiama “utero in affitto”, definito “uno schifo”, “una delle peggiori forme di violenza contro le donne”. Un testo ritenuto da Pillon necessario perché “non è possibile ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci aveva già provato nel 2019, con il disegno di legge “Disposizioni contro il turismo riproduttivo” presentato a Palazzo Madama con l’obiettivo di porre fine alla pratica della. Simone, senatore della Lega, aveva stilato un testo, composto da tre articoli, che prevedeva la reclusione da tre a sei anni e una multa fino a un milione diper “chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di”. Questo per tradurre in legge le sue convinzioni sulla famiglia tradizionale e sulla pratica di quello che lui chiama “utero in affitto”, definito “uno schifo”, “una delle peggiori forme di violenza contro le donne”. Un testo ritenuto danecessario perché “non è possibile ...

fanpage : Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’est… - neXtquotidiano : LE PRIORITÀ DELLA LEGA #Pillon vuole stanziare 2 milioni di euro contro la maternità surrogata - Bianca34874951 : RT @fanpage: Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’estero per acc… - tommasosauro : RT @fanpage: Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’estero per acc… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’estero per acc… -