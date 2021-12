Pillole anti-Covid in Italia nel 2022: come funzioneranno secondo l’Aifa e qual è la loro efficacia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le Pillole anti-Covid potrebbero presto diventare una realtà anche in Italia, secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco. Si tratta di due farmaci, della Merck e della Pfizer, di cui si stanno valutando i dati sull’efficacia nel ridurre l’ospedalizzazione e il decesso delle persone adulte colpite dall’infezione da Covid. Ecco quali sono le opinioni delle Agenzie Italiana ed europea del Farmaco. Coronavirus, le Pillole antivirali presto in Italia: le parole del direttore dell’Aifa Non solo vaccini nella lotta al coronavirus, ma anche due Pillole antivirali che potrebbero presto essere autorizzate nel nostro Paese e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lepotrebbero presto diventare una realtà anche inl’Agenziana del Farmaco. Si tratta di due farmaci, della Merck e della Pfizer, di cui si stanno valutando i dati sull’nel ridurre l’ospedalizzazione e il decesso delle persone adulte colpite dall’infezione da. Eccoi sono le opinioni delle Agenziena ed europea del Farmaco. Coronavirus, levirali presto in: le parole del direttore delNon solo vaccini nella lotta al coronavirus, ma anche duevirali che potrebbero presto essere autorizzate nel nostro Paese e ...

