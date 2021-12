Piazza San Carlo e le chat della sindaca, Forza Italia: “Appendino chieda scusa a città” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Forza Italia chiede che l’ex sindaca Chiara Appendino chieda pubblicamente scusa ai torinesi dopo l’intercettazione delle chat che l’allora prima cittadina si è scambiata con il capo di gabinetto Paolo Giordana all’indomani della tragedia del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo. “Le intercettazioni pubblicate sui media quest’oggi sono di una gravità inaudita anche perché fanno crollare tutta una serie di distinguo che avevamo pronunciato – in modo garantistico – per le responsabilità a Lei attribuite.Sulle responsabilità penali e civili saranno i giudici a decidere, ma su quelle morali vorremmo dire all’Appendino che ora dovrebbe chiedere scusa alla città e ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 10 dicembre 2021)chiede che l’exChiarapubblicamenteai torinesi dopo l’intercettazione delleche l’allora prima cittadina si è scambiata con il capo di gabinetto Paolo Giordana all’indomanitragedia del 3 giugno 2017 inSan. “Le intercettazioni pubblicate sui media quest’oggi sono di una gravità inaudita anche perché fanno crollare tutta una serie di distinguo che avevamo pronunciato – in modo garantistico – per le responsabilità a Lei attribuite.Sulle responsabilità penali e civili saranno i giudici a decidere, ma su quelle morali vorremmo dire all’che ora dovrebbe chiedereallae ...

