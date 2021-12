Piano di Zona partita chiusa, il Tar di Salerno respinge il ricorso di Festa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Tar di Salerno ha respinto presentato dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa per il commissariamento del Piano di Zona. I giudici amministrativi hanno respinto al mittente le ragioni della fascia tricolore del capoluogo, sposando la tesi avanzata dalla Regione Campania. Nei prossimi giorni saranno depositate le ragioni. La palla ora passerà alla triade commissariale nominata da Palazzo Santa Lucia formata Carmine De Blasio, Marina Rinaldi e Giuseppe Calabrese. Piano di Zona A4, ecco i tre commissari nominati dalla Regione L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Tar diha respinto presentato dal sindaco di Avellino, Gianlucaper il commissariamento deldi. I giudici amministrativi hanno respinto al mittente le ragioni della fascia tricolore del capoluogo, sposando la tesi avanzata dalla Regione Campania. Nei prossimi giorni saranno depositate le ragioni. La palla ora passerà alla triade commissariale nominata da Palazzo Santa Lucia formata Carmine De Blasio, Marina Rinaldi e Giuseppe Calabrese.diA4, ecco i tre commissari nominati dalla Regione L'articolo proviene da Anteprima24.it.

