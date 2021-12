PGA Tour | QBE Shootout | la coppia formata da Leishman e Day guida la classifica dopo il primo giorno

(Di sabato 11 dicembre 2021) Completata la prima giornata dello spettacolare torneo a coppie sul Tiburón Golf Course di Naples, il QBE. L’evento, dalle caratteristiche uniche sul circuito PGA, viene giocato su tre giorni, con una modalità di gioco diversa per ogni round. In questogiro, i giocatori si sono scontrati nella modalità “scramble”, anche conosciuta come ”Louisiana”, in cui entrambi i componenti dellacolpiscono la propria palle dal tee per poi continuare dal punto migliore raggiunto da una delle due palle, continuando così per ogni colpo. In testa troviamo laaustraliana composta da Marce Jason Day con un punteggio eccezionale, addirittura -16sole 18 buche. Seppur il formato “scramble” permetta e favorisca punteggi molto bassi, la prestazione dei due aussie è ...

Jason Day and Marc Leishman had 12 birdies, two eagles and finished one shot short of the record for the scramble format, posting a 16-under 56 that gave the Australian duo a one-shot lead Friday in the QBE Shootout. In the opening round of the 2021 QBE Shootout, Harris English sinks a putt for birdie for he and Matt Kuchar at the par-4 18th hole.