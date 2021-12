Pessimo servizio | Fai lezione Scintille Gruber-Travaglio

Advertising

Giusepp66890796 : RT @Walter32099227: Il disagio spiegato in poche parole 'Il vaccino è la migliore arma contro la pandemia' L'uomo silicone ha detto questo… - RedMax79 : RT @La7tv: #ottoemezzo La stoccata di @marcotravaglio ai giornalisti che non invitano i #novax: 'Alcuni colleghi che si fanno un vanto di n… - MaxTomorrow : RT @LeoneMorellini: @MaxTomorrow @franborgonovo Oca starnazzante, pessimo servizio al suo partito. - La7tv : #ottoemezzo La stoccata di @marcotravaglio ai giornalisti che non invitano i #novax: 'Alcuni colleghi che si fanno… - GCesterton : @brubenasich Ma soprattutto perché il consumatore gode di enormi benefici di efficienza qualità e soddisfazione. Og… -

Ultime Notizie dalla rete : Pessimo servizio

il Giornale

" Marco Travaglio, tu hai scritto che togliere la voce ai no vax rende unai cittadini. Però dove vedi i no - vax silenziati? Parlano dappertutto, per la verità. Non nella mia ...... una nuova a - morale, o una nuova moralistica (come quella inaugurata dal"post - verità"). Quindi, anche a dargli spazio in tivù, a questi radicali, non si fa loro un buon. Si può ...Lo spiegone di Travaglio sull'opportunità di dare spazio ai no-vax ha infastidito la conduttrice di Otto e Mezzo, che la pensa in maniera opposta. La sua bacchettata non si è fatta attendere ...