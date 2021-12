Pessime notizie per il Barcellona: il giocatore non recupera, anno finito per lui! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ansu Fati, nuovo numero 10 del Barcellona dopo la partenza di Messi, sta vivendo un avvio di stagione molto turbolento. Il giocatore quest’anno, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio delle sue condizioni perchè tormentato dagli infortuni. Il giocatore difatti, come riportato da Sport, non riuscirà a recuperare dall’infortunio e dunque, ritornerà a calpestare i campi soltanto nel 2022. Un’altra brutta notizia per Xavi e il Barcellona che adesso dovranno fare i conti anche con l’assenza del loro numero 10. Ansu Fati, Barcellona Il Barcellona sta attraversando il periodo più difficile degli ultimi 20 anni e tutti questi infortuni, di certo non aiutano la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ansu Fati, nuovo numero 10 deldopo la partenza di Messi, sta vivendo un avvio di stagione molto turbolento. Ilquest’, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio delle sue condizioni perchè tormentato dagli infortuni. Ildifatti, come riportato da Sport, non riuscirà are dall’infortunio e dunque, ritornerà a calpestare i campi soltanto nel 2022. Un’altra brutta notizia per Xavi e ilche adesso dovrfare i conti anche con l’assenza del loro numero 10. Ansu Fati,Ilsta attraversando il periodo più difficile degli ultimi 20 anni e tutti questi infortuni, di certo non aiutano la ...

