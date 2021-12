Perché il Time ha scelto Simone Biles come atleta dell’anno (Di venerdì 10 dicembre 2021) La forza di dire “basta“. É questo che ha fatto ottenere a Simone Biles il titolo di atleta dell’anno per il Time, che ha premiato la sua scelta di mettere i suoi bisogni fisici ed emotivi prima delle medaglie, come ha fatto alle Olimpiadi, ritirandosi da alcune gare. Simone Biles, 24 anni, ne ha collezionati di titoli: è la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nelle gare individuali, ad Anversa 2013, a Nanning 2014, a Glasgow 2015, a Doha 2018 e a Stoccarda 2019. La sua presenza alle recenti Olimpiadi di Tokyo era qualcosa di scontato e la pressione su di lei era tanta. Ma la ginnasta, mettendo i suoi bisogni psicologici al primo posto, si è ritirata dalla gara a squadre, cosa che probabilmente è costata l’oro al ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 dicembre 2021) La forza di dire “basta“. É questo che ha fatto ottenere ail titolo diper il, che ha premiato la sua scelta di mettere i suoi bisogni fisici ed emotivi prima delle medaglie,ha fatto alle Olimpiadi, ritirandosi da alcune gare., 24 anni, ne ha collezionati di titoli: è la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nelle gare individuali, ad Anversa 2013, a Nanning 2014, a Glasgow 2015, a Doha 2018 e a Stoccarda 2019. La sua presenza alle recenti Olimpiadi di Tokyo era qualcosa di scontato e la pressione su di lei era tanta. Ma la ginnasta, mettendo i suoi bisogni psicologici al primo posto, si è ritirata dalla gara a squadre, cosa che probabilmente è costata l’oro al ...

