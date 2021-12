Per l'Ema booster anche dopo 3 mesi. I presidi: richiamo pure agli studenti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo l'Agenzia europea del farmaco non bisogna aspettare con il terzo richiamo, 'sicuro e affidabile', perché sarebbe un inutile rischio. Intanto prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo l'Agenzia europea del farmaco non bisogna aspettare con il terzo, 'sicuro e affidabile', perché sarebbe un inutile rischio. Intanto prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale ...

Advertising

istsupsan : ??Inizia la campagna vaccinale per i bambini under 12 ??Il #vaccino da somministrare è a mRna, è sicuro ed è stato… - infoiteconomia : Figliuolo, vaccini, in arrivo altri 2 milioni di Pfizer. Per l’Ema terza dose «sicura ed efficace» già tre mesi dop… - ArmandoZamoraL3 : RT @CienciaCubaRoma: È una realtà: Cuba (sotto blocco) produce quelli proteici e ha quasi azzerato i morti in due mesi. Scopri maggiori inf… - ciociana : @Giusepp99918361 Leggete l’allegato I all’autorizzazione condizionata dell’Ema. C’è un punto interessante da sfrutt… - EmilianoBechini : RT @Fedal4ever92: @Luca_Fantuzzi Negli USA cambierà a breve la definizione di 'fully vaccinated'... Ema seguirà a ruota nel caso. Di logico… -