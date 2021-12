Pensioni anticipate 2022 ultime, i lavoratori: si a quota 41, no al contributivo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, a proposito delle ultime novità sulle Pensioni anticipate vi abbiamo proposto un articolo in cui abbiamo riportato le parole di Tito Boeri, sulla necessità di passare al contributivo in breve termine, e sullo sciopero programmato dai sindacati per la prossima settimana. Oggi vi riportiamo alcuni tra i commenti più significativi che ci sono arrivati dai lavoratori, e che come previsto sono in disaccordo con quanto chiesto dall’ex Presidente dell’INPS. ultime novità Pensioni anticipate 2022: lavoratori vogliono uscire con quota 41 Fernando ci ha scritto: “Caro dott. Boeri, penso che un lavoratore dopo 41 anni ha diritto di andare in pensione e certamente non con il ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, a proposito dellenovità sullevi abbiamo proposto un articolo in cui abbiamo riportato le parole di Tito Boeri, sulla necessità di passare alin breve termine, e sullo sciopero programmato dai sindacati per la prossima settimana. Oggi vi riportiamo alcuni tra i commenti più significativi che ci sono arrivati dai, e che come previsto sono in disaccordo con quanto chiesto dall’ex Presidente dell’INPS.novitàvogliono uscire con41 Fernando ci ha scritto: “Caro dott. Boeri, penso che un lavoratore dopo 41 anni ha diritto di andare in pensione e certamente non con il ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - sonolucadini : @aconoscitore Il pessimo Inpgi eroga 10mila pensioni, non tutte anticipate immagino, mentre gli ammessi a quota 100… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AlleanzaDibello : @sole24ore È il prezzo di tanti anni di riforme pensionistiche inefficaci, ma soprattutto di politiche pregresse “c… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: L’INPS, offre una serie di uscite anticipate dal mondo del lavoro. Per ora (forse) le uniche opportunità sicure sono q… -