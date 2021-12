Pellegrini scrive ai tifosi | «Non sarò mai come Totti | ma so cosa significa la Roma»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lunga lettera di Lorenzo, capitano della, all’indirizzo deigiallorossi. Eccone il contenuto Lorenzo, capitano dellaai propri. La lettera riportata dal sito ufficiale della società giallorossa.– «Ora più che mai, sapevopotesse essere una vita senza calcio. Inoltre, giocavo per la. Capite? Capite quanto sia importante per un bambino cresciuto a Cinecittà? Non si trattava di lavoro, hobby o carriera. Per me giocare per laera… tutto. Quando avevo cinque anni, andavo allo Stadio Olimpico con mio padre e discutevo con gli altriper farmi strada ogni ...

MatteoGeorge5 : Si scrive Pellegrini, si legge Paolo Maldini.

Lorenzosi confessa in un'appassionata lettera inviata a The Players' Tribune . Profonde e significative le parole del capitano giallorosso, da cui traspare tutto il suo amore per la Roma. Ecco la ..."Ogni giorno dico ai miei compagni cosa significa giocare per la Roma -ancora- Questa non è una fabbrica di talenti, questo non è un trampolino per andare in una squadra più ...Lunga lettera di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, all’indirizzo dei tifosi giallorossi. Eccone il contenuto Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, scrive ai propri tifosi. La lettera riporta ...'Non esiste squadra più grande, con Mourinho lavoriamo sulla mentalità vincente' ROMA (ITALPRESS) - 'In questo momento stiamo lavorando parecchio ...