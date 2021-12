Pelé, ultima seduta di chemio: «Non preoccupatevi, mi preparo al Natale» – FOTO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dai suoi profili social, Pelé ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Il messaggio dell’ex campione brasiliano Continuano le sedute di cura per Pelé, operato per un tumore al colon negli scorsi mesi. L’ex campione brasiliano, tramite i suoi profili social, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) «Amici, dal 30 settembre, quando ho lasciato l’ospedale, sapete che ho fatto delle piccole sedute di chemioterapia come parte del mio trattamento. Oggi sono all’Albert Einstein per l’ultima sessione del 2021. Volevo condividere con voi questo traguardo. Dopotutto, ogni piccola vittoria è un motivo per festeggiare, non credete? Approfitterò dell’occasione per fare una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dai suoi profili social,ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Il messaggio dell’ex campione brasiliano Continuano le sedute di cura per, operato per un tumore al colon negli scorsi mesi. L’ex campione brasiliano, tramite i suoi profili social, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) «Amici, dal 30 settembre, quando ho lasciato l’ospedale, sapete che ho fatto delle piccole sedute diterapia come parte del mio trattamento. Oggi sono all’Albert Einstein per l’sessione del 2021. Volevo condividere con voi questo traguardo. Dopotutto, ogni piccola vittoria è un motivo per festeggiare, non credete? Approfitterò dell’occasione per fare una ...

Advertising

CalcioNews24 : #Pele rassicura tutti: il messaggio sulle sue condizioni di salute ??? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Pelè rassicura: 'Ultima sessione di chemioterapia, non preoccupatevi' -