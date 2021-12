Pd | 100 giorni dì Agorà | iscritti al portale superano quota 13 600

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) - Dopo i primi 100di attività, che hanno portato alla programmazione di 249- 196 quelle già svolte - sono 30 i nuovi appuntamenti. Lo rende noto il Pd. Domani mattina, sabato 11 dicembre alle 10 a Torino, presso il Fortino (in strada del Fortino 20), l'appuntamento promosso da Andrea Giorgis, che con Carla Bassu guida il Comitato Pd sulle Riforme, vedrà la partecipazione in collegamento del segretario del Pd Enrico Letta e in presenza di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Articolo uno. Ci saranno poi, tra gli altri, Gianni Cuperlo e Antonio Nicita. Sono 120 le persone già iscritte a partecipare e il tema sarà 'Politiche e strumenti per una democrazia 'emancipante' nell'attuale contesto economico, sociale e digitale', spiega sempre il Pd. Un'iniziativa per capire come e a quali condizioni l'innovazione ...