Pd: 100 giorni dì Agorà, iscritti al portale superano quota 13.600 (2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Sono 23 poi le Agorà in calendario da lunedì a venerdì prossimi. Mercoledì 15 alle 18 a Roma Enrico Letta parteciperà all'Agorà voluta dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti sui valori e le idee per l'Italia del Futuro: 'Next generation Eu, what's next?'. Appuntamento dalle 18 al Monk (via G. Mirri 35) con gli interventi tra gli altri dello scrittore Paolo di Paolo, l'attore e attivista Pietro Turano, le attrici Veronica Pivetti e Francesca Reggiani. Mentre a Milano alla stessa ora presso il circolo della Pallacorda appuntamento su agricoltura e aree urbane con l'ex ministro dell'agricoltura ed eurodeputato Paolo De Castro; Susanna Cenni, responsabile nazionale del dipartimento agricoltura del Pd; le vicesindache di Milano e della città metropolitana Anna Scavuzzo e Michela Palestra. Altre Agorà sono ...

