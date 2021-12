Pd: 100 giorni dì Agorà, iscritti al portale superano quota 13.600 (2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Sono 23 poi le Agorà in calendario da lunedì a venerdì prossimi. Mercoledì 15 alle 18 a Roma Enrico Letta parteciperà all’Agorà voluta dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti sui valori e le idee per l’Italia del Futuro: ‘Next generation Eu, what’s next?’. Appuntamento dalle 18 al Monk (via G. Mirri 35) con gli interventi tra gli altri dello scrittore Paolo di Paolo, l’attore e attivista Pietro Turano, le attrici Veronica Pivetti e Francesca Reggiani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Sono 23 poi lein calendario da lunedì a venerdì prossimi. Mercoledì 15 alle 18 a Roma Enrico Letta parteciperà all’voluta dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti sui valori e le idee per l’Italia del Futuro: ‘Next generation Eu, what’s next?’. Appuntamento dalle 18 al Monk (via G. Mirri 35) con gli interventi tra gli altri dello scrittore Paolo di Paolo, l’attore e attivista Pietro Turano, le attrici Veronica Pivetti e Francesca Reggiani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

