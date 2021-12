Pavia | operaio colpito e ucciso da lastra di cemento Aperta una inchiesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Undi 53 anni Dante Berto, residente a Zinasco, nel Pavese è morto nel pomeriggio in un infortunio sul lavoro a Torre d’Isola, sempre in provincia di. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di, sarebbe statoda unadìmanovrata da una gru, probabilmente a causa dì un tirante che si è sganciato. La vittima, spiegano i militari, lavorava per una ditta del Comune in un cantiere per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale. Per cause ancora da accertare, unadisi è staccata da un tirante collegato ad una gru e lo ha travolto, sbalzandolo in un terrapieno, sul lato della via. L’allarme è scattato subito. Nel giro di pochi minuti sono ...