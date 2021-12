Patrick Zaki posta il primo tweet dopo la scarcerazione: lo studente lancia un messaggio d’amore per l’Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Patrick Zaki ha pubblicato il suo primo post sui social network il giorno dopo la sua scarcerazione. Il 30enne studente egiziano ha trascorso in carcere 22 mesi ed è ancora sotto accusa, ma ha iniziato a riassaporare una libertà agognata a lungo. Nel suo tweet, c’è anche un pensiero per l’Italia. primo tweet di Patrick Zaki: è un pensiero per il Bologna È libero da poco più di 24 ore, Patrick Zaki: dal 7 febbraio 2020, giorno del suo arrivo in Egitto e immediato arresto per aver presuntamente di aver diffuso notizie false “dentro e fuori” il suo Paese d’origine, al 9 dicembre 2021, quando ha potuto riabbracciare la sorella. La prima foto in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha pubblicato il suopost sui social network il giornola sua. Il 30enneegiziano ha trascorso in carcere 22 mesi ed è ancora sotto accusa, ma ha iniziato a riassaporare una libertà agognata a lungo. Nel suo, c’è anche un pensiero perdi: è un pensiero per il Bologna È libero da poco più di 24 ore,: dal 7 febbraio 2020, giorno del suo arrivo in Egitto e immediato arresto per aver presuntamente di aver diffuso notizie false “dentro e fuori” il suo Paese d’origine, al 9 dicembre 2021, quando ha potuto riabbracciare la sorella. La prima foto in ...

Advertising

amnestyitalia : Caro Patrick, ci siamo stati fino ad oggi e continueremo a starti vicino fino a quando non cadranno tutte le accuse… - F_DUva : Il duro lavoro è silenzioso e non si ostenta. Leggere il ringraziamento di Patrick Zaki al nostro Ministro degli Es… - robertosaviano : Rilasciato! È stato importante non distogliere l’attenzione. #Zaki è stato scarcerato ma non cadono le accuse a suo… - ebreieisraele : No ma il problema è #PatrickZaki - creTania_ : Le mani di Patrick Zaki mi tormentano. -