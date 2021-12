Patrick Zaki, la mamma di Giulio Regeni: “Felicissimi per la liberazione. Ma perché non è stato possibile salvare nostro figlio?” (Di sabato 11 dicembre 2021) Alla felicità per la liberazione di Patrick Zaki, Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, affianca una domanda rivolta ai governi italiani che si sono succeduti dal 2016 in poi: “Chiediamo che invece di chiedere a noi cosa proviamo ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione di Patrick Zaki perché non è stato possibile salvare Giulio. perché non è stato possibile avere quattro indirizzi ai quali notificare che quattro persone sono indagate per la tortura e l’uccisione di Giulio”. Parole che la madre del ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso tra il 25 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Alla felicità per ladi, Paola Deffendi, madre di, affianca una domanda rivolta ai governi italiani che si sono succeduti dal 2016 in poi: “Chiediamo che invece di chiedere a noi cosa proviamo ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano delladinon ènon èavere quattro indirizzi ai quali notificare che quattro persone sono indagate per la tortura e l’uccisione di”. Parole che la madre del ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso tra il 25 ...

