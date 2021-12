Partono le vaccinazioni per i bimbi: cosa c'è da sapere (Di sabato 11 dicembre 2021) Le prenotazioni partiranno in tutta Italia da giovedì 16 dicembre, anche se alcune Regioni come la Toscana e la Lombardia hanno deciso di anticipare Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Le prenotazioni partiranno in tutta Italia da giovedì 16 dicembre, anche se alcune Regioni come la Toscana e la Lombardia hanno deciso di anticipare

Advertising

infoitsalute : Partono le vaccinazioni per i bimbi: cosa c'è da sapere - Miao1970 : @sottoinchiesta da noi, in Emilia Romagna partono le prenotazioni il 13 dicembre per partire con le vaccinazioni il 15 o 16 dicembre - news_rimini : Vaccinazioni anti-Covid, partono le prenotazioni per la fascia 5-11 anni - infoitsalute : Covid, dal 16 dicembre partono le vaccinazioni per bambini fra i 5 e gli 11 anni - sgrnet_it : Da giovedì 16 dicembre partono in Puglia le vaccinazioni anti Covid-19 per la fascia di età 5-11 anni Emanata circ… -