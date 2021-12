Parigi, l’ex nuotatore olimpionico Yannick Agnel arrestato con l’accusa di abusi su almeno un minore (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’olimpionico francese Yannick Agnel, 29 anni e due ori nel nuoto a Londra 2012, è stato arrestato per abuso su almeno un minore a Parigi venerdì 9 dicembre. l’ex nuotatore è in custodia cautelare in questo momento accusato di una violenza che risalirebbe al 2016, anno in cui si è ritirato dallo sport. La denuncia arriva da un allora 15enne che si allenava sotto la guida dell’ex campione olimpico a Mulhouse, nella regione dell’Alsazia, dal 2014. Il ragazzo ha sporto denuncia nell’estate del 2021 e le indagini sono andate avanti fino a dicembre ascoltando diversi nuotatori o ex nuotatori. Il procuratore di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, ha indicato che gli investigatori della polizia giudiziaria del luogo hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’francese, 29 anni e due ori nel nuoto a Londra 2012, è statoper abuso suunvenerdì 9 dicembre.è in custodia cautelare in questo momento accusato di una violenza che risalirebbe al 2016, anno in cui si è ritirato dallo sport. La denuncia arriva da un allora 15enne che si allenava sotto la guida delcampione olimpico a Mulhouse, nella regione dell’Alsazia, dal 2014. Il ragazzo ha sporto denuncia nell’estate del 2021 e le indagini sono andate avanti fino a dicembre ascoltando diversi nuotatori o ex nuotatori. Il procuratore di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, ha indicato che gli investigatori della polizia giudiziaria del luogo hanno ...

RassegnaZampa : #Pedofilia Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di #nuoto preso nella su… - ImpieriFilippo : Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di nuoto preso nella sua casa di Pa… - infoitsport : Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di nuoto preso nella sua casa di Pa… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di nuoto preso nella sua casa di Parigi… - IlmsgitSport : Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di nuoto preso nella sua casa di Pa… -