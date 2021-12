Paola Perego senza freni decide di rivelare | “Una persona importante di Mediaset mi ha rincorso dietro ad un tavolo…”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è una bravissima e bellissima conduttrice che però, a suo dire, è molto penalizzata per essere la moglie di Lucio Presta, uno dei più importanti manager dei vip. Infatti, a suo dire, anche se in tanti credono che lei sia raccomandata proprio per essere “la moglie di”, lavora meno degli altri perchè il marito non vuole mai privilegiarla solo per il ruolo che ha.racconta le molestie sessuali ricevute Come molte donne dello spettacolo, ancheha rivelato di essere stata oggetto di molestie sessuali da parte diggi molto in alto. La, che dall’età di 16 anni soffre di attacchi di panico, ha rivelato, in occasione di un’ intervista rilasciata al Corriere della sera: “Prendevo delle medicine e non ...