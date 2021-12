Pallanuoto femminile, Eurolega 2021-2022: vince il Plebiscito Padova, cadono SIS Roma ed Orizzonte Catania (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, venerdì 10 dicembre, scatta il secondo turno di qualificazione all’Eurolega 2021-2022 di Pallanuoto femminile: nella prima giornata tra le tre squadre italiane centra il successo soltanto il Plebiscito Padova, mentre sono sconfitte SIS Roma ed Orizzonte Catania. Nel Girone F, che si gioca ad Atene, la SIS Roma cade con lo score di 5-14 contro le elleniche dell’Ethnikos Pireo, mentre nel Girone G, in corso a Budapest, L’Ekipe Orizzonte Catania, fortemente rimaneggiato a causa delle numerose assenze per il Covid, viene battuto per 8-15 dalle russe della Dynamo Uralochka. L’unico successo italiano registrato oggi porta la firma del Plebiscito ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, venerdì 10 dicembre, scatta il secondo turno di qualificazione all’di: nella prima giornata tra le tre squadre italiane centra il successo soltanto il, mentre sono sconfitte SISed. Nel Girone F, che si gioca ad Atene, la SIScade con lo score di 5-14 contro le elleniche dell’Ethnikos Pireo, mentre nel Girone G, in corso a Budapest, L’Ekipe, fortemente rimaneggiato a causa delle numerose assenze per il Covid, viene battuto per 8-15 dalle russe della Dynamo Uralochka. L’unico successo italiano registrato oggi porta la firma del...

La squadra Under 14 mista del CNL Pallanuoto ha debuttato e al I Torneo Azzurra Nuoto Prato Waterpolo Experience nella Piscina Galilei di Prato, conquistando un ottimo quarto posto.

