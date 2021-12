Palermo | la protesta degli abitanti del quartiere Borgo Vecchio | “Viviamo con la paura di crolli | politica si interessa a noi solo quando di vota”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Glidi, uno dei quartieri più centrali e degradati di, hanno organizzato unadi fronte al Comune “contro unata ai quartieri popolari soltantoci sono le campagne elettorali e si cercano i voti”. Parlando a nomedi, Emanuele racconta: “Siamo in venti famiglie,con lache il palazzo, non possiamo più vivere in pericolo, siamo stanchi. Tutte le promesse che c’hanno fatto sono state disattese”. Unlasciato nell’abbandono, soprattutto da, spiegano in una nota i residenti ...

Unache già non vedeva il fronte sindacale unito. Continuare a chiedere risposte e ... sotto lo slagan "Insieme per la giustizia": a Milano, Bari,e Cagliari (per le Isole). Al timore ...Unache già non vedeva il fronte sindacale unito. Continuare a chiedere risposte e ... sotto lo slagan "Insieme per la giustizia": a Milano, Bari,e Cagliari (per le Isole). Al timore ...Roma, 10 dicembre 2021 - Giornata di sciopero nazionale, oggi, per il mondo della scuola. La protesta contro le politiche del governo in materia di istruzione e ricerca, è una sorta di antipasto dello ...Oggi, venerdì 10 dicembre, le sigle sindacali e i lavoratori del mondo della scuola siciliani si raduneranno a Palermo in Piazza Verdi alle ore 9,30.