Padova, il primario dell’ospedale: «Siamo allo stremo, vanno riammessi colleghi No vax sospesi» (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Siamo in guerra contro il Covid ed abbiamo bisogno di “soldati”. Negli ospedali eravamo già sotto organico prima del Covid, e l’epidemia ha acuito questa mancanza di personale. Quindi, va rivista la norma che allontana il personale sanitario non vaccinato». Non ha dubbi il dottore Giampiero Avruscio, presidente della sezione Padovana dell’Anpo, il sindacato che rappresenta i primari ospedalieri, che all’Adnkronos spiega: «Va fatta una riflessione su questa misura “punitiva”, perché sono stati allontanati centinaia di medici e infermieri di grande esperienza, di elevata professionalità che non sono facilmente sostituibili. Uno specializzando non ha la stessa esperienza di un medico con anni di professione alle spalle, soprattutto nelle aree critiche». L’appello del primario ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) «in guerra contro il Covid ed abbiamo bisogno di “soldati”. Negli ospedali eravamo già sotto organico prima del Covid, e l’epidemia ha acuito questa mancanza di personale. Quindi, va rivista la norma chentana il personale sanitario non vaccinato». Non ha dubbi il dottore Giampiero Avruscio, presidente della sezionena dell’Anpo, il sindacato che rappresenta i primari ospedalieri, che all’Adnkronos spiega: «Va fatta una riflessione su questa misura “punitiva”, perché sono statintanati centinaia di medici e infermieri di grande esperienza, di elevata professionalità che non sono facilmente sostituibili. Uno specializzando non ha la stessa esperienza di un medico con anni di professione alle spalle, soprattutto nelle aree critiche». L’appello del...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, primario Padova: 'Allo stremo, riammettere colleghi no vax' - - leggoit : Il primario di #Padova: «Fate tornare a lavoro i medici no-vax. Contro il #Covid servono soldati» - SecolodItalia1 : Padova, il primario dell’ospedale: «Siamo allo stremo, vanno riammessi colleghi No vax sospesi»… - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Primario ospedale Padova: «Siamo allo stremo, riammettere in corsia i colleghi no vax». Sono 500 nell'Ul... - telodogratis : Covid, primario Padova: “Allo stremo, riammettere colleghi no vax” -