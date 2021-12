Oroscopo di Paolo Fox 11 dicembre: ecco le stelle di sabato per amore e salute (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ariete – Siate diplomatici, specie se vi provocano. La giornata parte agitata in amore. Sul lavoro è meglio rimandare al nuovo anno investimenti per ristrutturazioni e compravendite. Toro – Fine settimana ricco di emozioni importanti in amore. Sul lavoro dovete cercare di risolvere un problema di soldi, anche se siete di nuovo forti. Tenete conto della possibilità di un cambiamento sul lavoro. Gemelli – In amore oggi è meglio che tenete sotto controllo tutte le emozioni spiacevoli. Sul lavoro, se avete un’attività dovete rivedere i rapporti con un socio. Cancro – In amore potrebbero arrivare nuovi incontri piacevoli. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Se avete in ballo una compravendita potrebbe esserci qualche ritardo per questioni burocratiche. Oroscopo di Paolo Fox, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ariete – Siate diplomatici, specie se vi provocano. La giornata parte agitata in. Sul lavoro è meglio rimandare al nuovo anno investimenti per ristrutturazioni e compravendite. Toro – Fine settimana ricco di emozioni importanti in. Sul lavoro dovete cercare di risolvere un problema di soldi, anche se siete di nuovo forti. Tenete conto della possibilità di un cambiamento sul lavoro. Gemelli – Inoggi è meglio che tenete sotto controllo tutte le emozioni spiacevoli. Sul lavoro, se avete un’attività dovete rivedere i rapporti con un socio. Cancro – Inpotrebbero arrivare nuovi incontri piacevoli. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Se avete in ballo una compravendita potrebbe esserci qualche ritardo per questioni burocratiche.diFox, ...

