Operazione Quirinale: Berlusconi vuole riprendersi gli ex azzurri da 'Coraggio Italia' in vista delle elezioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Silvio Berlusconi sfoggia ancora la sua capacità di ottenere quello che vuole, e ora vuole andare al Quirinale, e farà di tutto perché questo accada. "Berlusconi non perdona, ha messo nel mirino Toti ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 dicembre 2021) Silviosfoggia ancora la sua capacità di ottenere quello che, e oraandare al, e farà di tutto perché questo accada. "non perdona, ha messo nel mirino Toti ...

Advertising

globalistIT : - CheGuevaraRoma : RT @laSinistraquot1: Ci vorrebbe davvero la forza dei titani per riuscire in una operazione di messa in sicurezza dell’attuale maggioranza… - marco_sferini : RT @laSinistraquot1: Ci vorrebbe davvero la forza dei titani per riuscire in una operazione di messa in sicurezza dell’attuale maggioranza… - laSinistraquot1 : Ci vorrebbe davvero la forza dei titani per riuscire in una operazione di messa in sicurezza dell’attuale maggioran… - eretico_l : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -