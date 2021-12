Operazione anticaporalato nel foggiano: sedici misure cautelari Dieci aziende coinvolte (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Sottoposte al vaglio degli inquirenti le condizioni di sfruttamento cui erano sottoposti numerosi braccianti extracomunitari provenienti dall’Africa, impiegati a lavorare nelle campagne della Capitanata, tutti “residenti” nella nota baraccopoli di Borgo Mezzanone, ove insiste un accampamento che ospita circa 2000 persone, che vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie e in forte stato di bisogno. La complessa e articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia e da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Foggia, ha preso le mosse dalla diffusa situazione di illegalità radicata nelle campagne del foggiano, non indifferente ai Carabinieri che quotidianamente svolgono servizi di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Sottoposte al vaglio degli inquirenti le condizioni di sfruttamento cui erano sottoposti numerosi braccianti extracomunitari provenienti dall’Africa, impiegati a lavorare nelle campagne della Capitanata, tutti “residenti” nella nota baraccopoli di Borgo Mezzanone, ove insiste un accampamento che ospita circa 2000 persone, che vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie e in forte stato di bisogno. La complessa e articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia e da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Foggia, ha preso le mosse dalla diffusa situazione di illegalità radicata nelle campagne del, non indifferente ai Carabinieri che quotidianamente svolgono servizi di ...

Advertising

NoiNotizie : Operazione anticaporalato nel foggiano #Foggia: sedici misure cautelari - MARI151280 : RT @FattodelGargano: Operazione anticaporalato in provincia di Foggia: 16 persone coinvolte, 2 finite in carcere - FattodelGargano : Operazione anticaporalato in provincia di Foggia: 16 persone coinvolte, 2 finite in carcere -