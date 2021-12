Omicron, il paziente zero: "Il vaccino ha salvato la mia famiglia, ma per i bimbi ho avuto paura" (Di venerdì 10 dicembre 2021) È guarito dal Covid-19 il professionista casertano che per primo in Italia è risultato positivo alla variante Omicron del virus. “Ho il piacere di informarvi che dopo 21 giorni abbiamo sconfitto il Covid, grazie a tutti voi per essere stati così gentili con noi”, ha scritto su Facebook Gianfranco Importuna, manager dell’Eni. Insieme all’uomo erano risultati positivi alla variante Omicron la moglie e i due figli, la madre, la suocera e una donna che lavora in famiglia come badante per un totale di 7 casi accertati Omicron in Campania. Il caso era emerso il 27 novembre scorso, quando il sequenziamento del tampone effettuato sull’uomo rientrato dal Mozambico aveva rivelato la positività alla variante Omicron. Le condizioni del manager e dei familiari sono sempre state buone e non si è reso necessario il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) È guarito dal Covid-19 il professionista casertano che per primo in Italia è risultato positivo alla variantedel virus. “Ho il piacere di informarvi che dopo 21 giorni abbiamo sconfitto il Covid, grazie a tutti voi per essere stati così gentili con noi”, ha scritto su Facebook Gianfranco Importuna, manager dell’Eni. Insieme all’uomo erano risultati positivi alla variantela moglie e i due figli, la madre, la suocera e una donna che lavora income badante per un totale di 7 casi accertatiin Campania. Il caso era emerso il 27 novembre scorso, quando il sequenziamento del tampone effettuato sull’uomo rientrato dal Mozambico aveva rivelato la positività alla variante. Le condizioni del manager e dei familiari sono sempre state buone e non si è reso necessario il ...

