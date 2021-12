Omeopatia da 200 anni a Napoli. Domenica 12 dicembre un convegno promosso dalla Luimo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Medicina Omeopatica celebra i 200 anni del suo arrivo nel Regno di Napoli, dove fu diffusa nel 1821 da ufficiali medici delle truppe austriache, con un convegno organizzato dalla “Associazione per la libera Università Omeopatica” (Luimo), dal Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, e dal Museo dell’ Omeopatia-Fondazione Negro. Appuntamento Domenica 12 dicembre nella chiesa di Sant’ Aniello a CapoNapoli, con introduzione di Goffredo Sciaudone e interventi di Carlo Melodia, presidente della Luimo, Sandro Galantini, Francesco Eugenio Negro, Paolo Negro e Gennaro Rispoli. Per la partecipazione è necessario prenotarsi al 334 341 66 18 oppure inviando una e-mail a info@Luimo.org ed essere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Medicina Omeopatica celebra i 200del suo arrivo nel Regno di, dove fu diffusa nel 1821 da ufficiali medici delle truppe austriache, con unorganizzato“Associazione per la libera Università Omeopatica” (), dal Museo delle Arti Sanitarie di, e dal Museo dell’-Fondazione Negro. Appuntamento12nella chiesa di Sant’ Aniello a Capo, con introduzione di Goffredo Sciaudone e interventi di Carlo Melodia, presidente della, Sandro Galantini, Francesco Eugenio Negro, Paolo Negro e Gennaro Rispoli. Per la partecipazione è necessario prenotarsi al 334 341 66 18 oppure inviando una e-mail a info@.org ed essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Omeopatia 200 Germania e vaccini, una relazione complicata (anche dal Dr. Mertens) 'Anche 200 anni fa, i vaccini erano controversi e dibattuti intensamente', ha osservato Thiessen. I ... Già in passato i territori nei quali va forte l'omeopatia hanno registrato una bassa adesione ai ...

