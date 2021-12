Oltre 1,4 milioni di green pass scaricati in Italia in un solo giorno. È un nuovo record (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - nuovo record per i green pass scaricati in Italia: nella giornata del 9 dicembre - si legge sulla piattaforma del governo sui certificati verdi - ne sono stati scaricati Oltre 1,4 milioni (il numero preciso è 1.478.493). In totale le certificazioni emesse finora sono 148.424.672. La maggioranza dei pass - 920.169 - sono stati scaricati dopo tampone negativo, mentre 545.972 sono quelli legati all'avvenuta vaccinazione, e 12.352 alla guarigione. I dati aggiornati sui vaccini Sono 100.629.050 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 95,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 105.218.059 (nel dettaglio 74.105.301 Pfizer/BioNtech, 17.724.549 Moderna, 11.544.619 ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI -record per iin: nella giornata del 9 dicembre - si legge sulla piattaforma del governo sui certificati verdi - ne sono stati1,4(il numero preciso è 1.478.493). In totale le certificazioni emesse finora sono 148.424.672. La maggioranza dei- 920.169 - sono statidopo tampone negativo, mentre 545.972 sono quelli legati all'avvenuta vaccinazione, e 12.352 alla guarigione. I dati aggiornati sui vaccini Sono 100.629.050 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in, il 95,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 105.218.059 (nel dettaglio 74.105.301 Pfizer/BioNtech, 17.724.549 Moderna, 11.544.619 ...

