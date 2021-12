Ok della Procura, si riapre la galleria Vittoria: ecco quando (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli ha ricevuto la comunicazione da parte della Procura della Repubblica del provvedimento di dissequestro della galleria Vittoria, ritenendo eliminati tutti i pericoli. I cavi di rame, precedentemente trafugati, sono arrivati nella giornata di ieri e la ditta Citelum (gestore e custode dell’impianto elettrico) sta provvedendo in queste ore all’installazione degli stessi. Al termine dei suddetti lavori, si procederà al collaudo dell’impianto di aereazione da parte dei soggetti preposti e la galleria potrà essere riaperta. Con tutta probabilità, l’appuntamento sarà per la prossima settimana. In tempo per il Natale, quindi. A quindici dalla chiusura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli ha ricevuto la comunicazione da parteRepubblica del provvedimento di dissequestro, ritenendo eliminati tutti i pericoli. I cavi di rame, precedentemente trafugati, sono arrivati nella giornata di ieri e la ditta Citelum (gestore e custode dell’impianto elettrico) sta provvedendo in queste ore all’installazione degli stessi. Al termine dei suddetti lavori, si procederà al collaudo dell’impianto di aereazione da parte dei soggetti preposti e lapotrà essere riaperta. Con tutta probabilità, l’appuntamento sarà per la prossima settimana. In tempo per il Natale, quindi. A quindici dalla chiusura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

