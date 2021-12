Obbligo vaccinale, green pass e rapporto di lavoro: regole e obblighi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il “rumore di fondo” che imperversa da alcuni mesi sul tema del green pass e del rapporto di lavoro, spesso accompagnato da impostazioni ideologiche e pregiudiziali, rende difficile una serena e lucida comprensione del problema. A ciò si aggiunge una legislazione alluvionale che, anche a causa dell’obbiettiva emergenza permanente in cui ci troviamo, cambia le situazioni con cadenza almeno mensile. Facciamo dunque un po’ di ordine, partendo dagli obblighi sussistenti in materia lavorativa con riguardo alle misure di protezione dal contagio da Sars Covid-19. Obbligo vaccinale al lavoro, le categorie interessate La fotografia attuale consente di suddividere due principali categorie di lavoratori: quelli sottoposti ad Obbligo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il “rumore di fondo” che imperversa da alcuni mesi sul tema dele deldi, spesso accompagnato da impostazioni ideologiche e pregiudiziali, rende difficile una serena e lucida comprensione del problema. A ciò si aggiunge una legislazione alluvionale che, anche a causa dell’obbiettiva emergenza permanente in cui ci troviamo, cambia le situazioni con cadenza almeno mensile. Facciamo dunque un po’ di ordine, partendo daglisussistenti in materia lavorativa con riguardo alle misure di protezione dal contagio da Sars Covid-19.al, le categorie interessate La fotografia attuale consente di suddividere due principali categorie di lavoratori: quelli sottoposti ad...

ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - GuidoDeMartini : ?? GIUDICE METTE IN DISCUSSIONE L’OBBLIGO VACCINALE ?? Giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha rinviato gli att… - GuidoDeMartini : ?? OBBLIGO VACCINALE ?? Come si può imporre obbligatoriamente un trattamento sanitario che può essere potenzialmente… - FrancescoSamma2 : L'obbligo vaccinale fa cadere lo scudo penale. Se sono obbligato a vaccinarmi e non devo dare il consenso, chi paga… - FrancescoSamma2 : Il ministro Speranza ha dichiarato che c'è una discussione legittima sull'obbligo vaccinale. Affrontiamo la questio… -