Obbligo vaccinale docenti e ATA, personale sospeso perde punteggio? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal 15 dicembre 2021 scatta l'Obbligo vaccinale per il personale della scuola, in relazione al piano individuale ed entro i limiti della certificazione verde C19 per quanto riguarda il richiamo successivo al ciclo primario. Il Ministero ha fornito prime indicazioni in una nota del 7 dicembre 2021, ma ci sono anche altri aspetti ancora da attenzionare. L'articolo .

ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - GuidoDeMartini : ?? GIUDICE METTE IN DISCUSSIONE L’OBBLIGO VACCINALE ?? Giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha rinviato gli att… - GuidoDeMartini : ?? OBBLIGO VACCINALE ?? Come si può imporre obbligatoriamente un trattamento sanitario che può essere potenzialmente… - mattinodipadova : Lo ha deciso il giudice del Lavoro di Padova Roberto Beghini che, con una ordinanza, ha accolto il ricorso di una i… - Dorayak56884206 : @Gianlustella Il problema è il GP e l'obbligo vaccinale. -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Vaccino obbligatorio dal 15 dicembre: chi è coinvolto e cosa rischia se non è in regola Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e che non è in regola va verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri). L'obbligo non riguarderà più solo medici e ...

Chi dà voce ai No Vax "a braccio" ... andare in un centro vaccinale con un braccio finto al silicone ("L'ho costruito con le mie mani", ... Ma il condizionale è d'obbligo, considerato che il medico specializzato in carie (e bracci ...

Obbligo vaccinale Covid: quando scatta e per chi - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Jessica Costanzo: “Asl To-4, disumana la sospensione dell’operatrice non vaccinata” La vicenda dell’operatrice socio-sanitaria della Cooperativa Animazione Valdocco, sospesa dal reddito e dal servizio in piena convalescenza perché non vaccinata, «ha dei tratti surreali e disumani che ...

Una risata seppellirà le fake news Vi racconto una barzelletta. Un anziano re riceve un giovane diplomatico straniero che somiglia moltissimo a suo figlio, e con un sorriso ammiccante gli chiede: “Per caso vostra madre tanti anni fa è ...

