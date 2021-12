Nuovo record di contagi e morti Bollettino | esplode la quarta ondata | cosa cambia ora con lo stato di emergenza

(Di venerdì 10 dicembre 2021)boom di casi e decessi collegati al Covid. Dopo i giorni di festa, è ripresa a pieno ritmo l'analisi del tamponi e ciò è la diretta conseguenza del delaumento registrato, che rappresenta unper quanto concerne la. Ildi oggi, venerdì 10 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.497ati, 11.777 guariti e 118a fronte di 716.287 tamponi analizzati. Il tasso di positività è sceso al 2,9 per cento (ieri era al 4, ma a causa di un numero di test molto basso), mentre continua ad aumentare la pressione sul sistema sanitario nazionale. Non a caso diverse Regioni rischiano di finire in zona gialla proprio a ridosso del Natale: inevitabile quando, oltre all'incidenza, vengono ...

Esce infatti a gennaio ildisco del compositore torinese, il primo album in solo degli ultimi ... l'elettronica… Oggi è un artista che non teme di cavalcare l'onda digitale e fadi ..."Si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online" ...L' Umbria fa segnare un nuovo record nella somministrazione giornaliera delle terze dosi di vaccino anti Covid . In un solo giorno le ..."