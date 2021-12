Nuovi giochi gratis con l’aggiornamento GeForce NOW (Di venerdì 10 dicembre 2021) L‘ultimo aggiornamento di GeForce NOW, distribuito da GFN Thursday, mette a disposizione Nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio Nuove novità sull’aggiornamento: con il collegamento all’account Ubisoft Connect per un lancio più rapido in partita, per gli iscritti sono stati aggiunti sei Nuovi titoli alla libreria di GeForce NOW. l’aggiornamento migliora anche lo streaming su Mac e avrà sei Nuovi giochi gratuiti. Questo GFN Thursday è d’obbligo da sbirciare il come GeForce NOW renderà i Mac dei potenti PC da gaming. Accesso semplificato L’ultimo aggiornamento di GeForce Now sarà disponibile sia per PC che per Mac da questa settimana. La versione 2.0.36 ha la funzionalità di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) L‘ultimo aggiornamento diNOW, distribuito da GFN Thursday, mette a disposizioneper gli abbonati al servizio Nuove novità sul: con il collegamento all’account Ubisoft Connect per un lancio più rapido in partita, per gli iscritti sono stati aggiunti seititoli alla libreria diNOW.migliora anche lo streaming su Mac e avrà seigratuiti. Questo GFN Thursday è d’obbligo da sbirciare il comeNOW renderà i Mac dei potenti PC da gaming. Accesso semplificato L’ultimo aggiornamento diNow sarà disponibile sia per PC che per Mac da questa settimana. La versione 2.0.36 ha la funzionalità di ...

Advertising

tuttoteKit : Nuovi giochi gratis con l'aggiornamento GeForce NOW #GeForceNow #GiochiGratis #tuttotek - infoitscienza : PC Game Pass, 4 nuovi giochi al day one annunciati con il cambio di nome - Roby_Passarelli : PC Game Pass, 4 nuovi giochi al day one annunciati con il cambio di nome - infoitscienza : Square Enix: i prezzi dei nuovi giochi sono altissimi, la community è furiosa - PokeMillennium : Pokémon Unite: dal datamine emergono nuovi strumenti utilizzabili #PokemonMillennium #PokemonUnite #strumenti Conti… -