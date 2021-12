Nuova Zelanda, chi è nato dopo il 2008 non potrà fumare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una generazione senza fumo. Questa l’intenzione della Nuova Zelanda, che con una legge che verrà approvata a breve, vieterà la vendita di sigarette a chi è nato dal 2008 in poi. Non un limite all’età, ma all’intera generazione. Quindi i classe 2008, che oggi hanno 13 anni, anche quando ne avranno 30 non potranno acquistare tabacco. E poi, di anno in anno, l’età consentita per fumare verrà alzata gradualmente, dagli attuali 18 anni, per limitare al massimo la diffusione del tabacco. L’idea era nell’aria da tempo, ora è diventata legge e potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno. L’obiettivo della Nuova Zelanda è quello di avere una percentuale di fumatori al di sotto del 5%. Nel Paese ogni anno fra le 4500 e le 5000 muoiono per cause collegato al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una generazione senza fumo. Questa l’intenzione della, che con una legge che verrà approvata a breve, vieterà la vendita di sigarette a chi èdalin poi. Non un limite all’età, ma all’intera generazione. Quindi i classe, che oggi hanno 13 anni, anche quando ne avranno 30 non potranno acquistare tabacco. E poi, di anno in anno, l’età consentita perverrà alzata gradualmente, dagli attuali 18 anni, per limitare al massimo la diffusione del tabacco. L’idea era nell’aria da tempo, ora è diventata legge e potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno. L’obiettivo dellaè quello di avere una percentuale di fumatori al di sotto del 5%. Nel Paese ogni anno fra le 4500 e le 5000 muoiono per cause collegato al ...

