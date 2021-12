Nuova Caledonia indipendente? La Cina ha già messo gli occhi sul nichel (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Nuova Caledonia ci riprova e, per la terza volta in tre anni, ritenta la via dell’indipendenza. Quasi sicuramente anche domenica, giorno del voto, finirà come nel 2018 e nel 2020, ma il peso è totalmente diverso. Dal risultato, d’altronde, dipende il destino dell’isola, ma il voto può condizionare l’intera area del Pacifico, dato che sull’elezione ha messo inevitabilmente gli occhi anche la Cina. L’Accordo del 1998 concesso dal primo ministro francese Lionel Jospin prevedeva tre referendum per delineare il futuro dell’arcipelago al largo dell’Australia: rimanere francese o scegliere l’autonomia. Nelle prime due occasioni, il No al distacco ha trionfato prima con il 57% e poi con il 53%. Un’ennesima conferma, quindi, affosserebbe in maniera definitiva le speranze indipendentiste, anche se una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laci riprova e, per la terza volta in tre anni, ritenta la via dell’indipendenza. Quasi sicuramente anche domenica, giorno del voto, finirà come nel 2018 e nel 2020, ma il peso è totalmente diverso. Dal risultato, d’altronde, dipende il destino dell’isola, ma il voto può condizionare l’intera area del Pacifico, dato che sull’elezione hainevitabilmente glianche la. L’Accordo del 1998 concesso dal primo ministro francese Lionel Jospin prevedeva tre referendum per delineare il futuro dell’arcipelago al largo dell’Australia: rimanere francese o scegliere l’autonomia. Nelle prime due occasioni, il No al distacco ha trionfato prima con il 57% e poi con il 53%. Un’ennesima conferma, quindi, affosserebbe in maniera definitiva le speranze indipendentiste, anche se una ...

