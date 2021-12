Nowhere Special, dal regista di Still life il miracolo sottovoce dell’insostituibilità degli affetti – La clip per il Fattoquotidiano.it (Di venerdì 10 dicembre 2021) La ballata (triste) del lavavetri (nordirlandese). Non esiste un angolo di speranza tra le pieghe fitte, sottili e preziose di Nowhere Special, il secondo film dopo Still life diretto dall’italiano Uberto Pasolini (produttore all’epoca di Full Monty). John (James Norton) è un 34enne di Belfast che pulisce vetrate di case, negozi e chiese, costretto a finire la sua esistenza terrena per un male incurabile. Il tempo che gli rimane lo userà per incontrare famiglie o coppie per capire a chi affidare il figlio 4enne Michael (Daniel Lamont) con cui ha un rapporto profondo. Pasolini, suo anche lo script, si approccia in medias res con delicatissimo sguardo in quella quotidianità casalinga di figlio e padre che va a spegnersi. Nulla sa di visivamente eccezionale, dimensione del discorso realistica, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La ballata (triste) del lavavetri (nordirlandese). Non esiste un angolo di speranza tra le pieghe fitte, sottili e preziose di, il secondo film dopodiretto dall’italiano Uberto Pasolini (produttore all’epoca di Full Monty). John (James Norton) è un 34enne di Belfast che pulisce vetrate di case, negozi e chiese, costretto a finire la sua esistenza terrena per un male incurabile. Il tempo che gli rimane lo userà per incontrare famiglie o coppie per capire a chi affidare il figlio 4enne Michael (Daniel Lamont) con cui ha un rapporto profondo. Pasolini, suo anche lo script, si approccia in medias res con delicatissimo sguardo in quella quotidianità casalinga di figlio e padre che va a spegnersi. Nulla sa di visivamente eccezionale, dimensione del discorso realistica, ...

