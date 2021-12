Novavax e Valneva: nuovi vaccini in arrivo in Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ atteso in Italia l’arrivo di altri due vaccini per combattere il Covid. L’americano Novavax e l’austro-francese Valneva, basandosi su tecnologie più ”antiche” e tradizionali, potrebbero essere delle ottime soluzioni contro la paura di chi non si è ancora vaccinato. Novavax: come funziona Il nuovo vaccino made in USA è basato su una tecnologia più volte testata: quella delle proteine ricombinanti, già in uso contro epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. Le proteine in questione sono in grado di assemblarsi e formare particelle simil-virali. Queste ultime, riconosciute come minacciose dall’organismo, stimolano la produzione di una risposta immunitaria e quindi la formazione di anticorpi. Nulla a che fare dunque con la tecnologia a RNA messaggero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ atteso inl’di altri dueper combattere il Covid. L’americanoe l’austro-francese, basandosi su tecnologie più ”antiche” e tradizionali, potrebbero essere delle ottime soluzioni contro la paura di chi non si è ancora vaccinato.: come funziona Il nuovo vaccino made in USA è basato su una tecnologia più volte testata: quella delle proteine ricombinanti, già in uso contro epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale. Le proteine in questione sono in grado di assemblarsi e formare particelle simil-virali. Queste ultime, riconosciute come minacciose dall’organismo, stimolano la produzione di una risposta immunitaria e quindi la formazione di anticorpi. Nulla a che fare dunque con la tecnologia a RNA messaggero ...

