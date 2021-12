Non bastano lacrime e business a distinguere i Ferragnez dal Mulino Bianco (Di venerdì 10 dicembre 2021) Va bene la lettera strappalacrime della mamma, la vacanza in versione famiglia allargata alle sorelle e ai relativi fidanzati, il divano di casa a fare da set per sfoghi, lacrime e scherzi con la prole. Ma quando c’è da capitalizzare la sublimazione del non c’è nulla di più importante della famiglia, allora Chiara Ferragni fa Chiara Ferragni. Telecamera sparata in faccia, l’inquadratura più scontata (ma sempre la più efficace) per riacchiappare l’attenzione di chi deve riprendersi dal fritto misto dello storytelling che va dall’organizzazione del baby shower per l’arrivo della secondogenita alla simulazione dei dolori del parto per il marito con tanto di camice e cuffietta ospedalieri. “I guadagni di questa hit - dice l’influencer - si dividono fifty-fifty”, cioè il 50% a lei e il 50% a Fedez. Fosse una collaborazione musicale pura, insomma un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Va bene la lettera strappadella mamma, la vacanza in versione famiglia allargata alle sorelle e ai relativi fidanzati, il divano di casa a fare da set per sfoghi,e scherzi con la prole. Ma quando c’è da capitalizzare la sublimazione del non c’è nulla di più importante della famiglia, allora Chiara Ferragni fa Chiara Ferragni. Telecamera sparata in faccia, l’inquadratura più scontata (ma sempre la più efficace) per riacchiappare l’attenzione di chi deve riprendersi dal fritto misto dello storytelling che va dall’organizzazione del baby shower per l’arrivo della secondogenita alla simulazione dei dolori del parto per il marito con tanto di camice e cuffietta ospedalieri. “I guadagni di questa hit - dice l’influencer - si dividono fifty-fifty”, cioè il 50% a lei e il 50% a Fedez. Fosse una collaborazione musicale pura, insomma un ...

