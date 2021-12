Nobel per la pace, i giornalisti Ressa e Muratov: «Chi volta le spalle alla democrazia è condannato alla guerra» – Il video (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Un minuto di silenzio per i colleghi miei e di Maria Ressa, che hanno dato la vita per questa professione, e diamo il nostro sostegno a coloro che ancora subiscono persecuzioni». Così ha iniziato il suo discorso il giornalista investigativo russo Dimitry Muratov, durante la cerimonia di premiazione del Nobel per la pace, vinto insieme alla reporter filippina Maria Ressa. I due giornalisti sono stati premiati «per i loro sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione, condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura». Una cosa tutt’altro che semplice in un regime autoritario come quello delle Filippine. «È come avere una spada di Damocle che pende sulla tua testa – ha spiegato Ressa – ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Un minuto di silenzio per i colleghi miei e di Maria, che hanno dato la vita per questa professione, e diamo il nostro sostegno a coloro che ancora subiscono persecuzioni». Così ha iniziato il suo discorso il giornalista investigativo russo Dimitry, durante la cerimonia di premiazione delper la, vinto insiemereporter filippina Maria. I duesono stati premiati «per i loro sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione, condizione preliminare per lae unaduratura». Una cosa tutt’altro che semplice in un regime autoritario come quello delle Filippine. «È come avere una spada di Damocle che pende sulla tua testa – ha spiegato– ...

