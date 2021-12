“No tampon tax” | il Comune di Fiumicino regala pacchi di assorbenti alle scuole

bruno_simili : Gli assorbenti sono un bene di lusso? Poiché, evidentemente, non lo sono, per quale ragione viene applicata un'Iva… - rivistailmulino : Vogliamo considerare gli assorbenti beni di lusso o di necessità? Con Chiara Affronte vediamo perché abbassare la… - donnehalfofit : RT @LeContemporanee: ?????? Bellissimi contenuti video sul nostro #mediacivico. Giovani attiviste contemporanee saranno protagoniste di quest… - valeriamanieri : RT @LeContemporanee: ?????? Bellissimi contenuti video sul nostro #mediacivico. Giovani attiviste contemporanee saranno protagoniste di quest… - BoccaF : RT @LeContemporanee: ?????? Bellissimi contenuti video sul nostro #mediacivico. Giovani attiviste contemporanee saranno protagoniste di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : tampon tax

BaraondaNews

: a Fiumicino consegnate 26 scatole di assorbenti al Cfp di Parco Leonardo - Conclusa la consegna al Cfp di Parco Leonardo la campagna sullanelle scuole della città. 'Abbiamo ...dal 22 al 10% L'Ue aveva previsto anche la possibilità di ridurre la cosiddetta, ma in Italia il taglio era già stato operato con la Legge di Bilancio . Questo porterà quindi l'...The Big Give is launching a new match funding campaign, the Women & Girls Match Fund to support charities that improve the lives of vulnerable, disadvantaged or underrepresented women and girls in ...This gender price discrimination has haunted women for generations. Beginning in the 1930s when the United States’ sales-tax system was first being created, the government determined women should pay ...