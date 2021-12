No | il Ceo di BioNTech non ha rifiutato la vaccinazione

Advertising

Gaby45yo1 : RT @ChanceGardiner: Il CEO di BioNTech: Il VACClNO Pfizer per Omicron 'dovrebbe essere a 3 dosi'. - Trelkowsky2 : RT @ChanceGardiner: Il CEO di BioNTech: Il VACClNO Pfizer per Omicron 'dovrebbe essere a 3 dosi'. - Warehouseman59 : RT @ChanceGardiner: Il CEO di BioNTech: Il VACClNO Pfizer per Omicron 'dovrebbe essere a 3 dosi'. - RevengeEmi : RT @ChanceGardiner: Il CEO di BioNTech: Il VACClNO Pfizer per Omicron 'dovrebbe essere a 3 dosi'. - raphaelangellll : RT @ChanceGardiner: Il CEO di BioNTech: Il VACClNO Pfizer per Omicron 'dovrebbe essere a 3 dosi'. -

Ultime Notizie dalla rete : Ceo BioNTech

Open

" No vax sostengono che ildiUgur Sahin abbia rifiutato di vaccinarsi contro il Covid che ha co - inventato. Ma non è vero ". Dai no vax è stato omesso, infatti, un particolare, lo ...Riguardo alla variante Omicron Albert Bourla,di Pfizer, ha detto in una intervista rilasciata ... Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che ieri, da uno studio congiunto di Pfizer e, era ...To check the virus' spread and booster immunity, another COVID-19 shot could be on the books as soon as this spring. Here's what we know so far.While the ultimate fate of Novartis’ big generics arm Sandoz may still be up in the air, there’s no doubt it’s in play as a potential buyout target. Overnight, Reuters picked up on a report out of Ger ...