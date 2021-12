Advertising

formatbiz : NOMINE // Nils Hartmann nominato Senior Vice President di Sky Studios Italia e Germania ???? @SkyItalia… - IlContiAndrea : Nils Hartmann, che ha guidato le produzioni originali di #SkyItalia dalle origini, è stato nominato Senior Vice Pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Nils Hartmann

RTL 102.5

LE DICHIARAZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA SERIE( Senior Director Original Productions Sky Italia): ' Bentornati al Sud, di nuovo: come ogni viaggio ben riuscito, ci è venuta voglia di ...), vorrei tanto chiedere ao a qualche altro capoccione di Sky se veramente sono contenti di essersi messi al tavolo questo ectoplasma che discetta di musica come se fosse Fatboy Slim ...Nils Hartmann, che ha guidato le produzioni originali di Sky Italia dalle origini, è stato nominato Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania, a diretto riporto di Jane Millichip, ...COPS 2 su Sky e NOW quando esce? Il 6 e il 13 dicembre 2021. Ecco il trailer e il cast completo dei nuovi episodi.