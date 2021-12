New York City consente diritto di voto ai non americani (Di venerdì 10 dicembre 2021) New York City consente il diritto di voto anche ai “non cittadini”. A patire dal 2023 coloro che risiedono da almeno 30 giorni e hanno un permesso di lavoro potranno votare alle elezioni locali. I repubblicani si sono opposti al disegno di legge. Anche il sindaco Bill de Blasio ha espresso preoccupazione per tale provvedimento. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Newildianche ai “non cittadini”. A patire dal 2023 coloro che risiedono da almeno 30 giorni e hanno un permesso di lavoro potranno votare alle elezioni locali. I repubblicani si sono opposti al disegno di legge. Anche il sindaco Bill de Blasio ha espresso preoccupazione per tale provvedimento.

Advertising

Agenzia_Ansa : New York diventa la più grande città americana a consentire a chi non è cittadino Usa ma vi risiede legalmente a vo… - FratellidItalia : ?? Giustizia per Davide Giri, il nostro connazionale ucciso a New York - AnnalisaChirico : New York come il Far West, un italiano barbaramente ucciso perché l’assassino “odia i bianchi” e deve dimostrare ch… - MPuppets77 : RT @wonderful_g: #EmozioniInBiancoENero #VentagliDiParole L’addio. New York, Dicembre 1955 ?? Fabrizio La Torre - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: New York diventa la più grande città americana a consentire a chi non è cittadino Usa ma vi risiede legalmente a votare n… -