Netflix, Cowboy Bebop cancellato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Netflix ha deciso di cancellare la serie TV “Cowboy Bebop” dopo solo una stagione, una notizia inaspettata maturata dai risultati insoddisfacenti del remake live-action del famoso anime. La critica del pubblico è stata determinante per non far proseguire la serie: una scelta dolorosa ma, probabilmente, quella più coerente. Cowboy Bebop (L to R) JOHN CHO as SPIKE SPIEGEL of Cowboy Bebop Cr. KIRSTY GRIFFIN/Netflix © 2021 Brutte Leggi su solodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha deciso di cancellare la serie TV “” dopo solo una stagione, una notizia inaspettata maturata dai risultati insoddisfacenti del remake live-action del famoso anime. La critica del pubblico è stata determinante per non far proseguire la serie: una scelta dolorosa ma, probabilmente, quella più coerente.(L to R) JOHN CHO as SPIKE SPIEGEL ofCr. KIRSTY GRIFFIN/© 2021 Brutte

