Netflix, c’è un modo per risparmiare sull’abbonamento: che svolta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Spunta su Netflix un modo legale per risparmiare sul prezzo mensile dell’abbonamento. Andiamo a vedere l’autentica svolta per gli utenti. Ora è possibile cambiare piano di abbonamento per pagare meno Netflix. La svolta è necessaria specialemente dopo l’aumento del prezzo di Premium a 17,99 euro al mese, con molti utenti che stanno valutando il downgrade L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Spunta suunlegale persul prezzo mensile dell’abbonamento. Andiamo a vedere l’autenticaper gli utenti. Ora è possibile cambiare piano di abbonamento per pagare meno. Laè necessaria specialemente dopo l’aumento del prezzo di Premium a 17,99 euro al mese, con molti utenti che stanno valutando il downgrade L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Thomahtr : Mi sa che vado a morire su Netflix, oggi c'è troppo freddo per uscire dal letto - traimieisilenzi : dato che sto pensando di sostituire Netflix, cosa c’è su Now? - sigdominic : Appena scoperto che c'è MadMen su Prime, me lo avevate tolto da Netflix pezzenti - Mufasa_fasagan : RT @JuncoPartnerInc: #ScalaInfetta: è semplice, basta chiudere per sempre tutti i teatri. Tanto c'è netflix. - bradipoinside : @drammagiocoso Credo sia su Disney plus, dopo controllo se c'è qualcosa anche su Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix c’è I cortometraggi d'autore in streaming: Chili e WeShort insieme per il grande cinema breve Affaritaliani.it