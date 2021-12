Netflix cancella “Cowboy Bebop” dopo una sola stagione

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha stroncato sul nascere. La serie televisiva live action tratta dall’omonimo anime è stata fermata dal colosso dello streamingla realizzazione – e messa in onda – della prima. Come riporta Entertainment Weekly, è dunque ufficiale chenon avrà una seconda. La notizia arriva ad appena un mese dall’uscita dei primi episodi sulla piattaforma. La motivazione che avrebbe spinto il colosso dello streaming a mettere un punto potrebbe dipendere dai pareri negativi accumulati finora. Tantissimi fan dell’anime originale hanno sottolineato la netta differenza tra i due prodotti dell’intrattenimento, preferendo di gran lunga l’anime.non avrà una seconda ...

Inoltre, stando al nuovo sito nel quale Netflix pubblica i propri dati d'ascolto, durante le tre settimane di disponibilità la serie ha accumulato circa 74 milioni di ore di visualizzazione in tutto ... Cowboy Bebop è stato cancellato. Netflix ha deciso di cancellare la serie TV live action dopo una sola stagione: ecco i dettagli. Pessime notizie per chi sperava in una seconda stagione dell'adattamento di Netflix di Cowboy Bebop. Stando al sito The Hollywood Reporter, la recentissima ...