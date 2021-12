“Nessuno vince da solo”, premio Arci Mediterraneo ad Ascierto, Costa, Fasano, Ghoulam e Koulibaly (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Nessuno vince da solo”. Dalle parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al teatro Sannazaro di Napoli in occasione del premio Rete Mediterranea per l’Impatto sociale di Arci Mediterraneo, parte il concetto di squadra intesa come città, comunità. E nella giornata dei Diritti Umani l’Arci Mediterraneo, guidata da Mariano Anniciello che ha deciso di premiare le personalità che si sono distinte per impegno sociale, diventa il punto di riferimento del popolo dell’accoglienza con una luce verde come simbolo: la lanterna del cammino dei popoli in fuga, di chi scappa da guerre e carestie in cerca di un domani migliore. “Parlare di persone che si impegnano per la solidarietà è molto importante ci fa capire che la strada che abbiamo intrapreso è l’unica ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) “da”. Dalle parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al teatro Sannazaro di Napoli in occasione delRete Mediterranea per l’Impatto sociale di, parte il concetto di squadra intesa come città, comunità. E nella giornata dei Diritti Umani l’, guidata da Mariano Anniciello che ha deciso di premiare le personalità che si sono distinte per impegno sociale, diventa il punto di riferimento del popolo dell’accoglienza con una luce verde come simbolo: la lanterna del cammino dei popoli in fuga, di chi scappa da guerre e carestie in cerca di un domani migliore. “Parlare di persone che si impegnano per la solidarietà è molto importante ci fa capire che la strada che abbiamo intrapreso è l’unica ...

