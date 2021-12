Nel finale invernale di Grey’s Anatomy 18 l’ennesima morte eccellente? Il promo shock dell’episodio 8 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il finale invernale di Grey’s Anatomy 18, nonostante sia ambientato in un periodo natalizio, non mancherà di affrontare l’ennesimo dramma per i medici del Grey Sloan Memorial Hospital. E sono in molti a chiedersi se serberà una morte eccellente tra i personaggi del medical drama. Il promo del finale invernale di Grey’s Anatomy 18 suggerisce infatti una situazione di potenziale pericolo mortale per Owen Hunt, già molto provato dal fatto che il figlio di sua sorella Meghan, Farouk, debba affrontare un trapianto. Per procurarsi l’organo del donatore compatibile, il traumatologo si mette in viaggio, ma finirà coinvolto in un’incidente a causa di un malore del conducente dell’automobile. Il veicolo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildi18, nonostante sia ambientato in un periodo natalizio, non mancherà di affrontare l’ennesimo dramma per i medici del Grey Sloan Memorial Hospital. E sono in molti a chiedersi se serberà unatra i personaggi del medical drama. Ildeldi18 suggerisce infatti una situazione di potenziale pericolo mortale per Owen Hunt, già molto provato dal fatto che il figlio di sua sorella Meghan, Farouk, debba affrontare un trapianto. Per procurarsi l’organo del donatore compatibile, il traumatologo si mette in viaggio, ma finirà coinvolto in un’incidente a causa di un malore del conducente dell’automobile. Il veicolo ...

